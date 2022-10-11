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2022年10月11日星期二
米蘭碰車求翻身 列斯占士乘勇出征 利亞奧認「最強對手」
PSG榜首戰迎賓 美斯缺操勢續避戰
傅家俊嘆港大師賽如夢 賽後「回到現實」 如常送女兒上學
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紅軍敗走阿仙奴兼傷兩將 高普認情况不妙爭標無望
羅馬險勝 戴巴拿傷出恐緣盡世盃
巴塞西甲再登頂 沙維斥麾下放鬆
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【明報專訊】（請看附圖）
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