米蘭碰車求翻身 列斯占士乘勇出征 利亞奧認「最強對手」

歐聯E組3輪比賽後，薩爾斯堡令人意外地以5分居首，隨後是少1分的AC米蘭和車路士，薩軍明晨作客以3分包尾的薩格勒布戴拿模若凱旋，領前優勢便會擴大，故此「紅黑兵團」及「藍戰士」勢將以全取3分為目標。

惟此仗對米蘭確有壓力，事關他們上周中在史丹福橋吞3蛋而回，賽後也跌落第3，而該仗車路士的22歲英格蘭國腳列斯占士表現八面玲瓏，下半場先助攻前鋒奧巴美揚，後獲史達寧助攻埋齋，賽後獲新帥樸達稱讚將來有力成為球會另一名傳奇。

利亞奧認上仗完敗占士

上周與占士正面交鋒處於下風的拉菲爾利亞奧說：「占士是一個優秀球員，他上仗的每一層面都在我之上。我絕少賽後談及敵軍球員，但他實在是我歷來最難應付的對手。他甚至取得入球，這並非一般後衛能辦到。」

然而23歲的利亞奧應不必妄自菲薄，因為他今季歐聯雖未開齋，但有兩次助攻，在意甲的入球和助攻更各有4個，而事實是他在去季聯賽更因入11球和交出10次助攻，得以榮膺最有價值球員，甚至因此今夏曾獲車路士垂青，卻因會方不願放人而告吹。

蒙特有起色 樸達讚願犧牲

米蘭此役另一須提防的人物，或是近况有起色的車路士的進攻中場美臣蒙特，此子季初在前帥杜曹領軍下狀態低迷，但自樸達上月初走馬上任後，過去3仗均列正選，而在上場英超以3：0大勝狼隊中貢獻兩個助攻後，更獲樸達點兵稱讚道：「我真的很喜歡他的表現。他願為球隊犧牲，走動十分多，即使無球在腳亦努力不懈。」23歲的蒙特今季尚未為車路士取得入球，卻在上月尾歐洲國家聯賽建功，協助英格蘭隊主場以3：3打和宿敵德國隊。

另據法國傳媒，勢再次掛帥倒戈米蘭的33歲箭頭奧巴美揚有異心，已着眼明夏落「車」投巴黎聖日耳門（PSG），與該隊主帥加迪亞繼同效聖伊天後再度合作。