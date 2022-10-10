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2022年10月10日星期一
傅家俊憾負奪亞 咬緊牙關拒言棄 奧蘇兩棒破百大師賽封王 逾8500球迷改寫桌球賽入場紀錄
10歲小將伙希堅斯轟另類147
卡尼領熱刺險勝續列第3 艾法美路大腿開刀勢唞3月
2024歐國外抽籤 意英同組狹路相逢
AC米蘭意甲挫祖雲返勝軌 皮奧利信歐聯鬥車報敗仇
體壇快訊：卡斯拿斯遭黑客訛稱出櫃
電視精選
韋少波折中衛冕世冠 雨戰僅鬥28圈 加斯利險撞清場吊車
黃澤林越南賽雙打封王迎冬訓
港隊大勝奪次名闖棍網世界賽
中國男團世界賽締十連霸
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【明報專訊】（請看附圖）
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傅家俊憾負奪亞 咬緊牙關拒言棄 奧蘇兩棒破百大師賽封王 逾8500球迷改寫桌球賽入場紀錄
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