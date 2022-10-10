體壇快訊：卡斯拿斯遭黑客訛稱出櫃

傑志理文菁英盃響頭炮

傑志昨在菁英盃B組，憑射手丹恩奴域及中場米基爾各梅開二度，加上新兵文尼亞斯首登場即建功，以5：1反勝東方；A組的理文以1：0小勝和富大埔。另外，香港U17昨於吉爾吉斯舉行的U17亞洲盃外圍賽I組最後一仗，以1：11大敗予伊朗隊，3戰皆北排末席完成賽事。

周凱揚破千五米U18紀錄

中距離跑手周凱揚昨於香港田徑系列賽男子1500米雖只得第4，但4分4.07秒時間，較謝俊賢保持的U18港青前紀錄快近5秒。巴基斯坦裔跑手Khan Mohammad Kamran則以4分0.70秒力壓謝俊賢摘金。

簡拿破1小時計時世績

意籍單車名將簡拿昨於瑞士1小時內踩出56.792公里，以1.244公里打破英國車手丹碧咸保持的這項計時賽世界紀錄。而在首屆碎石路單車世界賽，女子組由法蘭柏禾贏出，連同今年8月山地賽3金，這名30歲法籍車手成四料世界冠軍。