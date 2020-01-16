10歲小將伙希堅斯轟另類147

4年輕港將主場獻技

表演賽總共將進行8局比賽，每位本地青年球手各與未能晉級決賽的海外球手進行兩局比賽，打頭陣的譚潤峰對尼爾羅拔臣，以27：63、31：87連敗兩局。而溫國皓在第2場面對施比以14：108敗北。施比次局起break打出97度後，曾出手把紅波移到袋口，但溫國皓打失黃波後再輸一局。

希堅斯出術助彭家朗清枱

黃昀熙喜獲特林普教路

黃昀熙在第3場面對特林普，「準神」幾乎毫無手軟連贏兩局，而年僅10歲的彭家朗在壓軸一場鬥希堅斯，「巫師」領先86：1後，把枱上的顏色波移至不同袋口，彭家朗也成功清枱，獲全場觀眾歡呼叫好。希堅斯次局打出一棒破百，又「出術」將一個打入的紅波放回枱中，以湊夠147度。當他打入粉紅波後，特意叫彭家朗埋枱出棒打黑波「埋齋」。彭家朗賽後興奮表示，與希堅斯合作打出147度極為難忘，又稱對方送上簽名物品作紀念。

4名香港小將對於有機會參與表演賽感高興，相信是次經驗對日後挑戰職業賽有幫助，又指紅館能夠容納1萬觀眾，日後到其他場館作賽也不會緊張。他們亦有趁機向球星偷師，黃昀熙說：「特林普教我處理壓力，他又覺得香港大師賽氣氛好，特別是傅家俊打出147時，全場鼓掌致意。」