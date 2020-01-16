傅家俊憾負奪亞 咬緊牙關拒言棄 奧蘇兩棒破百大師賽封王 逾8500球迷改寫桌球賽入場紀錄

一連4日的香港世界桌球大師賽昨煞科，賽事門票上周六售罄，吸引逾8500球迷入場，成桌球史上最多入場人數賽事。決賽採取11局6勝制，奧蘇利雲入局極快，首局把握傅家俊打入白波的失誤，起break打出52度，縱打失黑波未能清枱，但仍以122：0先拔頭籌。不過，傅家俊在次局打出一棒55度，並以99：0扳回一城。奧蘇利雲第3局雖錯過破百機會，但他仍打出一棒71度反勝，他在第4局開賽初段時錯手打爛玻璃水杯，但未受意外影響，再贏102：1，領先3：1完首節。

奧蘇奪87萬獎金 傅家俊獲近48萬

短休過後，奧蘇利雲在第5局打失黑波，而傅家俊即埋枱追分，惟這名港將打失尾袋紅波，把機會拱手讓人，奧蘇利雲以72：28勝出。不過，傅家俊第6局打出單棒98度，幾乎每次得分也獲全場拍手打氣，追近局數2：4。奧蘇利雲第7局打出一棒105度，領先5：2「叫糊」。

傅家俊背水一戰，第8及9局連贏61：52和77：15，局數追成4：5。奧蘇利雲在2017年決賽不敵羅拔臣居亞軍，今次未有再讓勝利從手中溜走，他在第10局打出一棒114度清枱，以局數6：4奪冠，他賽後表現興奮，並向觀眾擺出心心手勢。奧蘇利雲獲10萬英鎊（約87萬港元）冠軍獎金，至於亞軍的傅家俊則獲4.5萬英鎊（約39.2萬港元），以及單棒最高分的1萬英鎊（約8.7萬港元）獎金。

傅家俊自覺表現合格冀返職業圈

過去兩年經歷疫情和眼疾等低潮，傅家俊直言未曾放棄，也慶幸家人有機會現場看他比賽，「即使施比和希堅斯比我強，但只要不放棄，什麼事都有可能發生。人生是這樣，你不能放棄」。他透過這個比賽考驗能力，亦自覺滿意，「今次在主場測試對頂級球手的能力，表現尚算合格。我已過兩關，更打過147，但決賽對手太強。經過這個比賽，我覺得自己跟職業圈近少少，雖然仍有很長的路，但不會怪自己和給自己太大壓力」。

傅家俊冀桌球保留體院精英項目

奧蘇讚港球迷熱情改外界看法

傅家俊大讚奧蘇利雲是世上最好的球員，對有機會與對方對陣比賽感榮幸，「網球有費達拿，籃球有米高佐敦，我們有奧蘇利雲」。他亦盼這場賽事讓外界看到桌球受歡迎，並保留體院精英項目資格，「不知桌球未來在港的發展，這對年輕球員是打擊，希望桌球可入名古屋亞運吧」。​文化體育及旅遊局長楊潤雄亦有祝賀傅家俊，稱他在主場得亞軍意義重大，「他在整個比賽過程表現冷靜沉穩、堅定不屈，以卓越的技術展示了香港的精神和實力，更在紅館創下一杆滿分147的紀錄，我們和全港市民也感驕傲」。

奧蘇利雲大讚香港球迷熱情，更指這個賽事改變外界對桌球的看法，盼盡快有機會跟家人重返香港。他也大讚傅家俊的能力毋庸置疑，有能力在頂級賽事競爭。