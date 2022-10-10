韋少波折中衛冕世冠 雨戰僅鬥28圈 加斯利險撞清場吊車

韋斯塔本前日在乾地排位賽最快，昨在正賽濕地起步雖不及陸奇尼，但首兩個彎道仍守住領先，另一法拉利車手辛尼斯半個圈後高速撞牆，連同威廉士的艾邦均早早退賽，賽會亦因雨勢未止，賽道危險而出示紅旗。賽事延誤逾1小時後重開，韋斯塔本由頭帶到尾贏出分站，但陸奇尼與佩雷斯糾纏至最後的S形彎，前者將對方逼出賽道，即使以第2名衝線仍被罰總時間加5秒，分站排在佩雷斯之後。

賽會計算成績混亂稱非腰斬 陸奇尼犯規摘季

由於今站全程53圈賽事只完成28圈，根據新分數制度下，每位車手應只獲發75%分數，韋斯塔本賽後被告知再次成為世界冠軍時亦感錯愕。F1賽會指由於賽事以紅旗後重開完成，而非中途腰斬，韋少可獲全數25分，累積366分，領先佩雷斯113分及陸奇尼114分，在餘下4站最多只有112分下正式封王。

綜觀全季，陸奇尼雖然首5站領先總成績，但之後多站車隊戰術或個人失誤而失分，加上一直未能解決胎耗較嚴重的問題，季中引擎研發亦不及紅牛，終令對方提前4站封王。韋斯塔本強調只要紅牛繼續能保持競爭力，「相信未來數年可享受更多勝利和總冠軍」。

加斯利猶有餘悸 轟賽會沒汲取8年前致命教訓

今站另一爭議在於賽會出示紅旗時，清理賽道的吊車險與仍在場上的艾法托利車手加斯利碰撞。前F1車手比安基正是8年前日本站意外撞向駛入賽道的吊車而喪生，包括加斯利、辛尼斯在內的F1圈人士均炮轟賽會沒汲取當年教訓，加斯利說：「今（昨）天能見度怎會預先看到前方有吊車，而且還是在賽道上，而非緩衝區。當然會害怕，因為辛尼斯前一個圈正是這個彎失控，我滑出去，撞向12噸的吊車就會死了。」

國際汽聯表示會調查賽會出示紅旗的程序，但指出加斯利在紅旗時高速行駛，判罰他這場總成績加20秒，但對今站成績無大影響。前F1車手畢頓則指摘賽會出動紅旗一刻便派吊車，車手不可能來得及反應。