空手形男鄧宇軒 求學路追夢優先

文：許嘉明、圖：朱安妮

鄧宇軒出身空手道世家，他與年長1歲的哥哥宇庭在父親薰陶下練習空手道，他笑言「一出世，父親已拿『雞髀』給我踢」。雖年幼時學過足球和羽毛球，但鄧宇軒最愛仍是空手道，並視為家庭活動之一，「空手道除了套拳，還有搏擊。我和哥哥兩樣都學，可一起練習和對打」。

大部分人初學空手道時，都會套拳和搏擊雙線發展，但鄧宇軒指去到14、15歲時，兩項賽事的國際水平也變得更強，因此要專注其一。他透露早前有日本師傅在香港訓練時，自己特意早退到體育學院跟操，也開始鍾情套拳，「跟隨日籍師傅訓練後，發掘到原來套拳有很多東西令我想鑽研下去。所有技術都好仔細，要求好多，不是簡單出拳坐馬這麼簡單，那些發力方法、技巧好吸引到我學習」。

稱套拳多變如彈琴

外行人看空手道套拳，可能只當作是每套拳也差不多的花拳繡腿，但鄧宇軒指出套拳有多種演繹方法，眾人風格各異，他更以彈鋼琴作比喻，「空手道像彈琴，時而溫柔，時而澎湃，每人表達方式都不同，這也能反映出你的性格」。他笑言習武後，自己也從急躁變得沉穩，「我以前較頑皮，會周圍跑跳，不知是否打套拳令我平靜很多」。

前港將父親亦師亦友

父親鄧頌基是兩屆亞運代表、前港隊教練，但落場無父子，他對愛兒要求也不會放寬。鄧宇軒認為父親與自己亦師亦友，「他在道場就是我的師傅，但回家後可像朋友一樣相處，他也不是『怪獸家長』，不會逼我一定要贏，或者讀書成績一定要很好。相反，他會給我很多空間發展」。

為了在空手道上發展，鄧宇軒中四已轉成全職運動員，並由賽馬會體藝中學轉校到林大輝中學，做兼職學生。在去年亞青男子個人形賽，鄧宇軒負傷為港贏得歷史首金，他認為這塊獎牌對自己是種認可。其優秀的運動成績，也令他獲中大運動科學系取錄，惟他在繁重的訓練下，錯過大學迎新營，至今尚未熟悉校園，跟同學也未有深交，他對此感可惜，但坦言若要運動上有成績，就要投放更多時間練習，「始終我是精英運動員，要對自己負責」。

冀藉運動科學提升表現

鄧宇軒告別青少年組別，踏入成年組賽場，他深知對手更強，要贏的難度更高，他相信欲速則不達，盼繼續沉着應戰，不會給予自己太大壓力。他續指，修讀運動科學系其中一個目的，是學以致用改善運動表現，他對空手道的熱愛也毋庸置疑，「因我很喜歡這項運動，才能堅持至今」。