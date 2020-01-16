SUN周日體育直播賽事

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2022年10月9日星期日
傅家俊主場締147 港大師賽挫希堅斯 今紅館決戰奧蘇
阿仙奴迎利誓破宿命 近5次交鋒不勝 阿迪達籲拋開往績包袱
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韋斯塔本F1日本站排頭位誓提早衛冕
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前浪後浪齊發威 港將閃耀國際賽
亮相一屆即被剔出 IOC研空手道2028再入奧
關渝澄梁雅蕾U23亞洲賽花劍掛銅
體壇快訊：迪斯高起孖助國米返勝軌
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【明報專訊】（請看附圖）
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