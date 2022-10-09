南區足總盃大破香港U23 郭嘉諾領深水埗首戰不敗

南區上半場由李嘉耀先開紀錄及對方烏龍球，以2：1領先有羅曉聰射失12碼再補中的U23。艾華及佐佐木周於下半場各梅開二度，助南區大勝6：1。南區翼鋒簡嘉亨在港足表現備受批評，是役貢獻助攻及博得12碼，他稱總會面對稱讚或批評，期望下次代表港足時繼續努力。南區領隊貝可泓承認此子在球會發揮較放膽，壓力亦較小，惟把握力仍有很大進步空間，「他是我們重用的球員，也想栽培他成港足主將，希望他將來再踢港隊時能將批評聲變歡呼聲」。

菁英盃方面，A組的深水埗有新帥郭嘉諾首領軍，於74分鐘由羅港威開角球直彎入網，加上新加盟門將奧力斯完場前撲出基奧的12碼，以1：1打和港會。深水埗開季4戰全敗後，郭嘉諾接掌即在菁英盃取得第一分。B組的晉峰在完場前連入2球，以3：3逼和標準流浪。

菁英盃東傑大戰 3新兵有望登場

今午續有兩場菁英盃，當中傑志於傍晚6時在旺角大球場大戰東方，雙方新兵包括傑志的希臘籍前鋒文尼亞斯及吉爾吉斯國腳沙根巴耶夫、東方的中華台北隊中場蔡立靖，均有機會粉墨登場。