阿仙奴迎利誓破宿命 近5次交鋒不勝 阿迪達籲拋開往績包袱

反觀利物浦雖近年「食住」對方，但今季表現不穩，賽前於英超7戰僅2勝4和1負處於中游，主帥高普更向對手「笠高帽」稱：「阿迪達做得非常好，在我們這行業，很少有人願意給你時間，當然不是所有領隊都值得擁有更多時間，因你需要做得像他一樣出色，才能換取別人給予你耐性。」

曼聯征愛華頓 馬迪爾福仔勢掛帥

另邊廂，曼聯在曼市打吡大敗後，於日前歐霸盃返勝軌，安東尼馬迪爾傷癒復出後兩場入3球，以及上仗對奧摩尼亞梅開二度的拉舒福特，均有望於明晨作客愛華頓重返正選；仍差一球便取球會第700球的基斯坦奴朗拿度（C朗），料再於英超退居後備。「紅魔」近7次對「拖肥」僅贏一次，上季造訪葛迪遜公園球場負0：1。

森林領隊續約至2025年

至於周二凌晨才出戰的榜尾球隊諾定咸森林，昨意外地宣布與盛傳被炒的主帥谷巴續約至2025年。