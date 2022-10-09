阿仙奴迎利誓破宿命 近5次交鋒不勝 阿迪達籲拋開往績包袱

【明報專訊】跨季主場八連勝的阿仙奴，今晚迎戰近年剋星利物浦，力爭全取3分保住榜首地位。主帥阿迪達賽前提醒麾下必須在心理上做好準備，將過去交手的記憶拋諸腦後，以展示有力爭標的心理質素。阿仙奴今季氣勢如虹，各項賽事10戰取9勝1負，主場更已跨季八連勝，惟今夜對手利物浦近年屬「兵工廠」剋星，近5次交手「紅軍」取4勝1和。阿迪達賽前表示：「我們目前走勢很好，但除了技術及戰術，心理亦是重要一環。己隊近年面對紅軍表現確實不好，但比賽時必須把這些記憶拋諸腦後，並贏下這樣的大戰，是真正有力爭標的球隊必須克服的事情。」
反觀利物浦雖近年「食住」對方，但今季表現不穩，賽前於英超7戰僅2勝4和1負處於中游，主帥高普更向對手「笠高帽」稱：「阿迪達做得非常好，在我們這行業，很少有人願意給你時間，當然不是所有領隊都值得擁有更多時間，因你需要做得像他一樣出色，才能換取別人給予你耐性。」
曼聯征愛華頓 馬迪爾福仔勢掛帥
另邊廂，曼聯在曼市打吡大敗後，於日前歐霸盃返勝軌，安東尼馬迪爾傷癒復出後兩場入3球，以及上仗對奧摩尼亞梅開二度的拉舒福特，均有望於明晨作客愛華頓重返正選；仍差一球便取球會第700球的基斯坦奴朗拿度（C朗），料再於英超退居後備。「紅魔」近7次對「拖肥」僅贏一次，上季造訪葛迪遜公園球場負0：1。
森林領隊續約至2025年
至於周二凌晨才出戰的榜尾球隊諾定咸森林，昨意外地宣布與盛傳被炒的主帥谷巴續約至2025年。