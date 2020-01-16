傅家俊主場締147 港大師賽挫希堅斯 今紅館決戰奧蘇

香港世界桌球大師賽決賽 ViuTV99台、now637台 晚上18：45直播

傅家俊8強以場數5：2擊敗「小丑」施比，昨在改打11局6勝的4強轉戰「巫師」希堅斯。二人過去交手由傅家俊取得11勝佔優，包括6年前的蘇格蘭公開賽決賽在對方地頭奪標。今次主客交換，周末的紅館觀眾人數明顯較早兩日的下午頭場多。即使希堅斯不乏捧場客，但球迷氣勢仍以傅家俊較強。

傅家俊昨仗慢熱，但四度追平局數，包括第10局以一球紅波慢流尾袋開始，意圖挑戰147，但打入9紅9黑後，射失一個紅波中袋，全場隨即嘆息，但他這局仍以72：1贏出。Marco其後無懼決勝局壓力再作嘗試，這次打入第10個紅波之餘，更帶散剩餘的紅波，最終完成個人生涯第5棒147，局數贏6：5殺入決賽，賽後全場站立歡呼拍掌。希堅斯亦走近握手恭喜，不少球迷則走到看台最前排，力爭簽名合照留念。

稱此役為「生涯最佳時刻」

傅家俊自2015年直布羅陀公開賽後再次打出一棒147，這次打出的是職業桌球巡迴賽史上第180棒滿分，個人則以5棒追至與羅拔臣及福特排並列第8。Marco直言147機會可遇不可求，並沒刻意挑戰，但稱「希望這次會是香港球迷是很難忘的經驗」。被問到對自己的生涯重要性時，他說：「我想這會是第一，雖在英國贏過比賽，但能在香港觀眾面前做到點事，令我很高興。」Marco又指自己早段失誤多，但之後表現算是證明自己狀態有進步，期望未來在排名賽保持水平。

奧蘇兩棒過百反勝羅拔臣

至於奧蘇利雲昨一度因羅拔臣連打三棒破百，局數落後1：4，但他以一棒93及時止血，第8及9局接連兩棒105及104助他反先，加上最後一局爭贏紅波後清枱，局數反勝6：4。「火箭」直言期待傅家俊在主場觀眾支持下與他一戰，相信香港球迷也會滿意。羅拔臣與希堅斯均表示紅館氣氛好得像表演賽，今晚會到場觀賞決賽。至於今午1時半起，率先上演港隊青年球手與訪港世界級球手的表演賽。