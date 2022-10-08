球迷聯署禁夏蘭特上陣 稱如機械人為所欲為

僅300人網上聯署

夏蘭特今夏加盟曼城後，至今各賽事上陣12場轟入20球，入球效率驚人，更成為曼城勁敵球迷的夢魘。美國請願網站「Change.org」日前則出現一份聯署，要求禁止這名22歲射手出賽，簡介上寫道：「這根本不公平，我們是時候有所行動，不應讓這機械人繼續為所欲為」，惟至截稿前只有逾300人聯署。另外，網上更流傳一張惡搞聯署截圖，建議英超應把「機械人」夏蘭特除名，並戲稱多達40萬人簽署。

藍月本季各賽事主場全勝，主帥哥迪奧拿周中歐聯對哥本哈根輪換，未上陣的文路爾艾簡治、菲爾科頓及奇雲迪布尼勢重返正選。修咸頓領隊哈辛赫圖賽前則指，此戰遇上的曼城為他2018年接掌「聖人」以來最強。

熱刺61歲體能教練白血病離世

此外，熱刺的意籍體能教練雲杜尼昨因急性白血病離世，終年61歲，主帥干地昨臨時取消賽前記者會。雲杜尼為2006年意大利隊奪得世界盃的教練團成員，並曾於祖雲達斯、廣州隊等球會擔任訓練員。