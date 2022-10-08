阿仙奴贏波居首 曼聯險勝C朗續食白果

法比奧韋拉傳射 阿迪達促勿自滿

C朗空門失機 無緣締700球里程碑

阿仙奴開賽23分鐘，由射手尼基迪亞乘基蘭泰亞尼射門中柱後，快腳補中領先。5分鐘後，中堅洛賀丁接應法比奧韋拉傳中頂成2：0。完場前6分鐘，加比爾捷西斯接應界外球後扭入禁區，再傳予韋拉近門撞入，阿仙奴賽後兩戰全勝得6分，在A組以兩分優勢力壓波杜基林特及燕豪芬居首。此戰傳射居功的韋拉，賽後獲英格蘭隊名宿祖高爾誇讚「無所不能」，惟領隊阿迪達指該名22歲新星在防守上仍需改善，叮囑他不能自滿。

E組方面，曼聯作客奧摩尼亞於半場先落後1球，換邊後憑後備上陣的拉舒福特於53及84分鐘梅開二度，加上安東尼馬迪爾63分鐘的入球反超，終以3：2險勝對手，3戰得6分排次席，落後同日作客2：0擊敗舒列夫的皇家蘇斯達3分。此戰掛帥的紅魔前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）屢失良機終「食白果」，其中下半場尾段曾門前6碼射空門中柱，未能寫下個人第700個球會入球里程碑。

柏度尼圖腳踝受傷 無緣為葡征世盃

此外，狼隊翼鋒柏度尼圖上輪英超對韋斯咸觸傷腳踝，昨確認將開刀治理，鐵定無緣隨葡萄牙隊征戰下月底揭幕的世界盃。