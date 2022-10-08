下月世盃最後探戈 美斯拒認爭標大熱

目前效力法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）的美斯，隨着年齡增長表現亦漸不如前，他明晨隨隊在聯賽出戰蘭斯前接受Star Plus訪問，首次證實年底的決賽周將是他最後一次代表阿根廷隊出戰世盃，「我對今屆世盃有些焦慮和緊張，因這是最後一次了」。不過，對於今次世盃的展望，他卻未敢樂觀：「事實上，我們正處於一個良好的時刻，目前阿根廷隊有一個強大和精心組合的陣容。惟在世盃任何事都可發生，每一場賽事都會非常困難，我們只能見步行步，我亦不認為己隊會是今屆的爭標熱門，但在世盃的歷史上我們絕對佔一席位。」

美洲盃封王難以置信

為2014世盃失冠釋懷

此外，美斯亦在訪問中回味去年取得個人首座美洲國家盃的心情，「這是令人難以置信的時刻，因這是我一直想達成的目標之一。對我來說，與國家隊一起贏得榮譽是至關重要的。若未能做到，我心裏像是有一條小小的刺，令人無法為當年（2014年）世盃決賽落敗而釋懷」。

同時擁有阿根廷及西班牙國籍的美斯，年輕時曾代表西班牙U17，但其後選擇為祖國阿根廷國家隊效力，在2005年展開大國腳生涯，至今合共上陣164場入90球，兩項數據均為隊史之最。而他曾於2014年巴西世界盃領銜殺入決賽，惟最終力戰至加時不敵德國隊飲恨。直至去年在美洲盃封王，才取得個人在阿根廷隊首座國際足球大賽錦標。

森巴兵續居世一迎世盃

此外，國際足協日前公布世界排名，巴西隊續力壓比利時隊及阿根廷隊，將以「世界一哥」之名進軍今屆卡塔爾世界盃。衛冕的法國隊及英格蘭隊則排第4及5位。伊朗隊排20名續做「亞洲一哥」，日本隊及韓國隊分別排24及28名緊隨其後。