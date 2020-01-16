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2022年10月8日星期六
主場不敵火箭 吳安儀獲支持感動 無緣破蛋享受比賽 奧蘇利雲鬥羅拔臣爭入決賽
奧蘇威廉斯讚紅館氣氛好 球迷嘆距離遠
黃鎮廷拔頭籌反負韓國 港乒男團世界賽8強止步
東方簽台混血中場 曾效荷甲海牙梯隊
祖雲迎米蘭 艾歷尼獲撐帥位穩
港西甲足校技術總監履新 培訓本地學員增判斷能力
體壇快訊：角田裕毅首主場亮相
SAT周六體育直播賽事
下月世盃最後探戈 美斯拒認爭標大熱
阿仙奴贏波居首 曼聯險勝C朗續食白果
球迷聯署禁夏蘭特上陣 稱如機械人為所欲為
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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