東方簽台混血中場 曾效荷甲海牙梯隊

蔡立靖生於加拿大，為西班牙及台灣混血兒，司職進攻中場，他在加拿大展開職業生涯，2020年夏天轉投當時在荷甲的海牙，成首名登陸荷甲的中華台北隊球員，不過只為該隊U21梯隊上陣兩次，去年初轉至西班牙丙組聯賽落班，早前曾到中甲球隊廣西平果哈嘹試腳。他在2019年底起代表中華台北隊，至今上陣8場。

盧比度讚蔡立靖具改變比賽能力

深水埗鬥港會 郭嘉諾掌帥首擊

東方稱蔡立靖已跟操一段時間及在友賽落場，主教練盧比度形容此子「有改變球賽能力」，就像已離隊的中場林恩許，但補充對方需時重拾狀態。東方將於明晚菁英盃大戰傑志，蔡立靖可候命。

此外，冠忠南區今晚6時在旺角大球場迎足總盃首圈對香港U23；深水埗在下午3時於香港仔運動場舉行的菁英盃A組對港會，新帥郭嘉諾初次領軍爭球隊今季首勝。

至於港足在上月底友賽兩鬥緬甸隊一勝一和後，在最新世界排名上升2位至第145位。港足U17昨則在亞洲盃外圍賽I組以0：5大敗予老撾隊，兩戰皆北。