主場不敵火箭 吳安儀獲支持感動 無緣破蛋享受比賽 奧蘇利雲鬥羅拔臣爭入決賽

香港世界桌球大師賽4強 now637台 下午13：15/晚上18：45直播

吳安儀上季登陸職業圈，原本在冠軍聯賽與奧蘇利雲同組，但因疫情關係棄賽，而兩周前才於世界混雙賽首度交手，今次則屬雙方第一次個人對壘。在球員進場環節，以「火箭」獲得的歡呼聲稍勝一籌，但比賽期間亦不斷有觀眾為安儀大喊加油打氣。

兩將個人賽事首對壘

雙方昨仗早段都手緊，先是奧蘇利雲開波後白波直入尾袋，而吳安儀3次機會均未能殺局。奧蘇利雲終打出一棒72度，以73：46反勝贏首局。他次局先打5紅4黑，打白波走失位要防守，未能挑戰一棒147滿分，但補打一棒100度，之後兩局亦未給予吳安儀明顯機會，以76：1、81：6再下兩城。第5局先起手的安儀，一次紅波中袋射失，即再遭奧蘇利雲埋枱鎖定勝局。「火箭」終反勝95：20，局數贏5：0晉級。

羅拔臣挫威廉斯 稱衛冕迎挑戰

吳安儀賽後表示「奧蘇打得好」，與對方世界排名始終亦有段距離，自己雖然最終未能「破蛋」，表現尚可，至少也很享受比賽。說到今次香港能主辦大師賽，邀請世界前列球手，這名主場球手不下數次說到機會「不容易」：「開賽前行入來已經覺得好震撼，因為這3年發生了太多事，甚至出外比賽都不容易，很難得可以在紅館，有這麼多人入場支持是很感動。」

今晚對戰奧蘇利雲的羅拔臣，昨則以局數5：3反勝頂替確診球手趙心童、賽前數小時才抵埗的威廉斯，其中第5局的一棒140度，為今屆暫時一棒最高度數。「墨爾本機器」5年前決賽挫奧蘇利雲奪標，認為今次賽事邀請世界最佳球手，要衛冕將面對相當大挑戰。奧蘇利雲則覺得對方的發揮會較平穩，會是一場硬仗。

另外，昨晚賽前舉行的開球禮，大部分入場觀眾都在奏國歌儀式站立，完結後有少量掌聲，但大屏幕畫面播放前行政長官林鄭月娥在席時，看台則傳來噓聲。