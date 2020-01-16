車路士挫米蘭開齋 奧巴取隊史300球 樸達讚占士未來傳奇

在E組首兩仗錄得1和1負的車路士，開賽24分鐘憑一波角球攻勢，倒戈AC米蘭的巴西籍中堅堤亞高施華頭槌被救出，另一名後衛韋斯利科芬拿在門前混戰中快腳射入，取得今夏加盟後首球。然而這名21歲法國隊中堅於38分鐘因膝傷退下火線，由杜利奧查洛巴入替。米蘭完半場前獲得黃金機會，射手基迪拿尼門前近射先被敵軍門將阿列沙巴拿加撲出，拉迪高歷補射亦高出，半場以0：1落後。

占士膺隊史最年輕傳射球員

車路士換邊後續強攻客軍防線，出身自AC米蘭青訓的奧巴美揚，56分鐘接應列斯占士的右路傳中，在敵衛皮爾卡魯魯漏踢下輕鬆撞入，這亦是藍戰士隊史第300個歐聯入球，而奧巴美揚則繼上輪英超對水晶宮後，連續兩場取得進帳。列斯占士5分鐘後轉當攻擊手，接過史達寧傳送後禁區內怒射近柱破網，以22歲301日之齡，成為隊史最年輕在歐聯單仗貢獻入球兼助攻的球員，並鎖定3：0勝局。

科芬拿掛彩 樸達盼無礙

取得教練生涯首場歐聯勝仗的樸達，賽後大讚列斯占士前途無可限量，指對方日後成就可媲美球會傳奇，「我們都很愛他，他是球會的重要一員。我的責任是兌現他的潛力，而他具備成為車路士傳奇的潛質」。樸達亦憂慮科芬拿的傷勢，「這是讓人失望的事情，只能祈求他無大礙」。

英格蘭隊名宿里奧費迪南，亦認為司職右翼衛的列斯占士防守能力出眾，相比英軍競爭對手阿歷山大阿諾特略勝一籌，「兩人在用球上平分秋色；但在防守方面，占士的一對一能力較優勝，這就是他們當前的分野」。同組另一仗，薩爾斯堡憑下半場的12碼，主場1球小勝薩格勒布戴拿模，目前1勝2和得5分排榜首，領先車路士及AC米蘭1分。