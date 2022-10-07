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2022年10月7日星期五
紅館首戰過關 傅家俊感激球迷 挫施比闖4強遇希堅斯 重拾信心再攀高峰
球迷簽名會睹偶像風采 傅家俊兩愛女現身撐場
港乒女團世界賽出局 反負德國無緣4強 男團今鬥韓國爭晉級
勇士操練爆內訌 格連推撞普爾勢遭處分
牛津辭典收錄15足球術語 「假9」「泊大巴」上榜
港隊棍網世界賽外圍賽險勝紐國
體壇快訊：中國女排贏波居次席
電視精選
車路士挫米蘭開齋 奧巴取隊史300球 樸達讚占士未來傳奇
夏蘭特起孖除根 敵將嘆「不是人類」
皇馬三連捷 安帥102勝看齊費格遜
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【明報專訊】（請看附圖）
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