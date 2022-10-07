港乒女團世界賽出局 反負德國無緣4強 男團今鬥韓國爭晉級

港隊此戰與去年東京奧運銅牌戰對手德國隊交鋒，再次變陣出擊。杜凱琹未有上陣，換上東奧對陣德國隊時表現大勇的蘇慧音，首戰面對華裔球手韓瑩先落後一局，以3：1反勝先拔頭籌。港隊第2場派上朱成竹應戰，同以局數3：1擊敗米杜琳（Nina Mittelham），領先場數2：0。

台女團過關 4強惡鬥中國

「大師姐」李皓晴於第3場登場，面對德國隊另一華將單曉娜，以1：3見負。朱成竹第4戰再度出擊，遇上韓瑩直落3局吞敗，被破今屆賽事不敗身。肩負生死戰重任的蘇慧音，在壓軸第5場鬥米杜琳，首局雖以11：9取得領先，但終被對方連取3局反勝。港隊場數以2：3反負，在8強止步。

此外，中華台北女隊昨亦激戰5場，終以3：2力挫新加坡隊，相隔1屆再殺入4強，下仗將惡鬥爭取五連霸、昨以3：0輕取葡萄牙隊的中國隊。日本隊則場數3：0擊敗斯洛伐克隊，與德國隊爭入決賽。男團方面，中國隊有馬龍在第2場曾以11：0橫掃對手下，亦以場數3：0擊敗印度隊，8強面對瑞典隊。