紅館首戰過關 傅家俊感激球迷 挫施比闖4強遇希堅斯 重拾信心再攀高峰

香港世界桌球大師賽8強 now637台 下午13：15/晚上18：45直播

傅家俊在主場球迷打氣下，首局以103：0先拔頭籌，這名44歲港將在次局把握機會，打出一杆65度清枱後反勝66：44，局數領先2：0。傅家俊第3局曾領先49：16，惟打失紅波給予施比埋枱機會，這名世界排名第4的星將set「士碌架」，令傅家俊試了4次才成功解圍，並以49：61告負。不過，傅家俊再贏一局80：13，領先局數3：1完首節。

施比第5局起重break打出一杆112度，以112：11追近局數，但傅家俊連贏兩局74：1和79：26，終以局數5：2勝出，晉級4強對希堅斯。傅家俊勝出後，與施比對賽成績改寫至19戰6勝，他直言賽前沒有定下太大目標，反而打出驚喜，「我對施比勝算不大，雖然今（昨）仗打得穩定，但仍未重返4、5年前的水準。此役入局快是致勝關鍵，我覺得每場比賽首局都好緊要，能為我建立信心」。

傅家俊未定目標 反而打出驚喜

長距離失準 施比認狀態不足

賽事在能夠容納1萬人的紅館舉行，一班球手認為氣氛極佳，傅家俊笑言在紅館看演唱會多，打球卻是第一次，也感激球迷入場支持。雖然賽事非正式排名賽，但他仍認真看待，「要贏頂級球員不易，施比不斷set士碌架給我壓力，能夠勝出給自己很多信心。因為不再是『我認為可以贏』，而是真的贏到，這對我意義重大」。

他續指，再次在香港比賽的感覺大為不同，因自己在5年前處於事業高峰，但其間經歷眼疾和疫情等低潮，「現在我像不屬於這圈子的業餘球手，要爬上去仍有很漫長的路，我要加倍努力」。至於施比坦承此仗不在狀態，自己久久未能適應球枱，每次打長距離都失準，但他為傅家俊在主場取勝感高興。

特林普出局 吳安儀今晚鬥奧蘇利雲

此外，中國籍新星趙心童因周三檢測結果呈陽性退賽，由世界排名第7的威廉斯補上，希堅斯與特林普對戰改為昨晚舉行，前者打足9局以5：4險勝，打破雙方對賽十連敗的走勢。另外兩場8強將於今日上演，趕赴香港參賽的威廉斯在下午1時半對羅拔臣，至於「四眼cue后」吳安儀則於晚上7時硬撼世界一哥奧蘇利雲，這是兩人首次在正式比賽交手。