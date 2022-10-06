兩爭議判決致敗 負國米響出線警號 巴塞擬投訴球證執法不公

巴塞上季終結連續17屆歐聯打入淘汰賽走勢，昨晨與賽前同樣1勝1負的國米交鋒，最終佔主場之利的國米，憑中場查漢奴古完半場前禁區外放冷箭奠勝，令主帥施蒙尼恩沙基下台壓力大減，下周作客魯營如再贏波，便肯定最少以較佳對賽成績力壓巴塞。同組榜首球隊拜仁慕尼黑則主埸5：0大勝柏辛域陀尼亞，3戰全勝。

連續兩場12碼機會未獲判

巴塞是役原本有兩次機會扳平，但中場柏迪66分鐘的射門，因翼鋒安素法迪先手球在先被判詐糊，而國米後備兵杜費斯完場前用手擋走法迪的頭槌，經視像裁判（VAR）覆核後卻未獲判12碼，令巴塞主帥沙維相當不悅，賽後說：「判決不公正，然後球證也就判決作任何解釋，令人更加惱怒。」《世界體育報》報道巴塞有鑑之前對拜仁一仗，亦有禁區犯規未獲判12碼的情况，打算向歐洲足協作書面投訴。沙維又指巴塞上半場行軍緩慢，需要改善，餘下3場分組賽只能當決賽應付。球隊有中堅安達斯基斯坦臣下半場傷出，初步證實足踝韌帶受傷。

美斯再傳回巢巴塞

阿根廷傳媒則報道，球星美斯明年約滿巴黎聖日耳門後，將回巢巴塞，但歐陸傳媒指巴塞仍未開始接洽，相反PSG欲與美斯續約，而球員本人傾向先專注領國家隊出戰世界盃，之後才考慮個人去留。

爆冷負布魯日 馬體會跌榜尾

另一西甲代表馬德里體育會昨亦因基沙文12碼中楣宴客，其後再食詐糊，作客比利時的布魯日淨負兩球，跌落榜尾，可能近5季首次分組賽出局。布軍今屆爆冷3戰全勝且未失一球，在B組領先另外3隊6分。由巴塞B隊加盟的23歲前鋒祖格拿是役傳射建功，今季各項賽事已取得8個入球及5次助攻。此外，馬體會據報與巴塞同意以2000萬歐元（約1.56億港元）轉會費，另加500萬歐元獎金條款，正式收購借將基沙文，並簽約4年。

同組另一場，波圖與利華古遜上半場均被VAR推翻入球「食詐糊」，利華更有柏德列舒希克主射12碼宴客。最終波圖在末段連入兩球，主場贈對手兩蛋。