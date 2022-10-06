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2022年10月6日星期四
港桌球大師賽今開鑼 決賽門票售出九成 勢寫入座紀錄
港乒團體世界賽晉8強 朱成竹取關鍵兩勝 領女隊淘汰羅馬尼亞
東方拔貫闖決賽 偕南華爭總冠軍
廠兵迎波杜基林特 爭各賽事四連勝
不滿卡塔爾外勞待遇 丹麥征世盃不攜眷
體壇快訊：梁諾恆中超建功奠勝
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兩爭議判決致敗 負國米響出線警號 巴塞擬投訴球證執法不公
阿諾特回勇 利物浦破浪返勝軌
法福守和熱刺 38歲長谷部誠獲讚典範
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【明報專訊】（請看附圖）
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