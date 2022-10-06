體壇快訊：梁諾恆中超建功奠勝

18歲管晨辰退役返校園

18歲中國隊體操名將管晨辰，日前宣布因傷退役，並重返校園入讀浙江大學。2017年進入國家隊的她，去年以陣中最年輕成員身分出戰東京奧運，於女子平衡木摘金而回，是繼劉璇和鄧琳琳後，歷來第3名在這項目封后的中國選手。

養傷年半 錫安季前賽復出

2019年NBA選秀狀元「怪物」錫安威廉臣養傷近1年半後昨於季前賽復出，一度重達330磅的他近期亦減至284磅，場上動作輕快不少，是役上陣15分鐘入13分，助新奧爾良塘鵝作客以129：125挫芝加哥公牛。另外，明尼蘇達木狼球星唐斯透露近日患上怪病，體重下降且行走乏力須休養，復出無期。

塞爾維亞世界賽續全勝

女排世界賽次圈分組賽，衛冕的塞爾維亞隊於F組直落3局大勝波蘭隊，暫以全勝姿態續居首。E組方面，意大利隊昨晨與巴西隊苦戰5局下以2：3告負，今屆首嘗敗績後，昨晚以局數3：1力克日本隊力保榜首。

甲府風林首晉日皇盃決賽

日乙球會甲府風林昨於日本天皇盃4強，爆冷主場以1：0擊敗日職勁旅鹿島鹿角，隊史首闖這項賽事決賽。同日另一場4強，廣島三箭戰至加時憑瑞士籍中場賓卡利法於95分鐘攻入奠勝球，作客2：1險勝京都不死鳥。甲府與廣島將於本月16日決戰。