東方拔貫闖決賽 偕南華爭總冠軍

取22分居功 楊睿騏喜極而泣

滿貫在4強首戰遭東方絕殺，「綠軍」此役加強防守，初段亦靠美籍中鋒荷利菲特強和歐陽維江裡應外合，助球隊領先19：12。滿貫次節初段有荷利菲特領軍打出7：0攻勢，反觀東方受制於對方的高壓迫搶，頭3分半鐘未能入球，半場落後20：33。

下半場滿貫雖一度拉開16分，但東方及時回勇，楊睿騏在第3節獨得12分，追至38平手進入第4節。東方終在楊睿騏得22分，以及李琪貢獻13分下，以7分優勢反勝有荷利菲特取「雙雙」的滿貫，眾將賽後表現激動，楊睿騏更難忍男兒淚。

東方取得常規賽第4，再以「全華班」晉級總決賽，李琪直言沒了外援，所有隊友都要挺身而出。今季甲一因疫情斷斷續續打了兩年多，李琪也從全職轉回兼職，但他直言對待籃球心態未變，「不是打兼職就得業餘水準，我在工餘也花好多時間練習。這球季好漫長，隊友以籃球為職業，對他們考驗好大，慶幸大家沒放棄」。

泰那轟36分 永倫仍憾負南華

南華在尾場有4人得分上雙，終以80：72力挫有泰那轟入36分的永倫，同以場數2：0過關，下周四與東方會師5場3勝制的總決賽；永倫則於3場2勝制的季軍戰對滿貫。

此外，獲重新參與2025年亞洲盃外圍賽的港隊，落實下月10及11日到印度征戰，分別對關島隊及新加坡隊。