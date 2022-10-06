港桌球大師賽今開鑼 決賽門票售出九成 勢寫入座紀錄

香港桌球大師賽 地點：香港體育館（紅館） 下午13：30/晚上19：00 now637台直播

香港桌球大師賽共有8人參戰，除了東道主球手傅家俊和吳安儀，還有男子世界排名頭5位的「火箭」奧蘇利雲、「準神」特林普、「墨爾本機器」尼爾羅拔臣、「小丑」施比、「巫師」希堅斯，以及第7的中國隊新星趙心童，眾人將一連4日在紅館角逐冠軍。香港桌球總會主席羅永聰直言要在疫情下籌辦賽事並非易事，又指賽事門票銷售理想，「決賽日已賣了逾九成門票，將近9000人入場，有望成為桌球史上最多現場觀眾的賽事」。

傅家俊今鬥施比 誇對方無弱點

港將傅家俊今率先挑戰4屆世界冠軍施比，這名港將期待在主場獻技，並指早前因疫情曾有2、3年沒打職業賽，直至今年初復出，仍需時重拾狀態，「我們因疫情失去好多東西，香港值得一個大賽，而我今次沒特別目標，只想享受比賽」。兩人過去對戰18次，傅家俊僅取5勝，他坦言施比是極難應付的球手：「每次對施比都是新挑戰，他沒甚麼弱點，很難應付，我能贏過5次已很厲害」。

吳安儀期待與偶像火箭首交手

「四眼Cue后」吳安儀則於明晚面對7屆世界冠軍奧蘇利雲，她對首次在職業賽跟偶像交手感興奮，並盼趁機推廣桌球，「外界一直覺得桌球是男性主導的運動，希望我可打破這刻板印象，讓大家看到女性也能在高水平賽事打球」。吳安儀在記者會期間，更教導奧蘇利雲「你好」等廣東話，向香港球迷問好。而奧蘇昨亦表示，「沒預期過有8000多人入場，安儀到時肯定有很多支持者。我和她曾一起練習，預計會是場硬仗」。

傅家俊昨花了個多小時教導眾人使用安心出行，但幾名海外球手對疫下在港作賽不太擔心，希堅斯更不忘鼓勵港人，「香港過去兩年好艱難，英國都試過這些情况，希望你們會慢慢好，不再那麼大壓力，祝大家好運」。