郭嘉諾掌深冀增競爭力 首督師操練 體能心理兼備回復球員信心

簽約年半 增兵僅借門將奧利斯

深水埗開季4戰全敗，失20球僅入1球，原主帥潘文迪上周六請辭後，前日落實由郭嘉諾接掌。這名42歲少帥曾領港足出戰亞運及兩奪省港盃，亦教過佳聯元朗、和富大埔及天水圍飛馬3支區隊。他在6月底領臺南市FC完成亞協盃分組賽後，於8月返港，透露曾獲海外球會聘約，惟經家人商量後暫留港發展，終簽約深水埗一年半，盼續為香港足球發展出一分力，「希望我來到後可提高聯賽競爭性，幫助香港球圈，不要給對手覺得深水埗好弱、對碰時可輪換，而是深水埗在我帶領後，就意識到需要提防」。

郭嘉諾承認這支「升班馬」預算有限，僅從標準流浪借用烏克蘭籍門將奧利斯，季中前不會簽新外援，教練團則加入體能教練賴沛憶及曾在臺南市FC合作的運動心理學家鄧皓禮，郭嘉諾說：「技術難跟對手抗衡下，比賽時就要多靠跑動和改善心理質素，這班球員經歷多場大敗後是有信心危機，但我相信可重新燃點他們的鬥心，踢出活力和拚勁。」

深水埗有不少另有正職的半職業球員，郭嘉諾也要身兼足球學校和評述員工作，「現在待遇未能向家庭交代時，留在本地球圈就要學識取平衡兼顧。有這麼大犧牲，就更不要浪費時間」。深水埗下仗為周六菁英盃對港會。

丹尼任西班牙梯隊球探

另外，早前掛靴離傑志的前港腳丹尼，昨落實獲西班牙足總任命為U15及U16國家隊球探。