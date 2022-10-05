港乓男團世界賽出線 林兆恒取今屆首勝 16強抽上籤遇埃及

港隊昨賽前於男團分組賽第3組以兩勝一負居次，但由於日前對匈牙利隊及伊朗隊均有場數失分，昨仗若未能在羅馬尼亞隊身上至少取兩場勝仗，將被對方趕過，且料難與其他球隊爭兩席最佳小組第3出線資格。港隊是役以主將黃鎮廷打頭陣，未受考驗下直落3局擊敗索斯（Hunor Szocs）。吳柏男在次仗面對對方第一單打約尼斯古（Ovidiu Ionescu），多次先起手遭對方反攻，以局數1：3落敗。第3場上陣的林兆恒擺脫近仗失利，在遠枱相持球佔優下，憑決勝局贏11：7，力挫應屆歐青賽冠軍伊度亞約尼斯古（Eduard Ionescu），取個人今屆首勝。

殘陣出擊 台男團全敗出局

即使黃鎮廷與吳柏男最後兩場未能勝出，港隊以場數2：3落敗，但由於匈牙利隊不敵日本隊，同兩勝兩負，在與羅、匈兩軍的三方對賽中失場較少，力守小組次名，且籤運不俗，避過中國、日本、瑞典等強隊所在的上線，今早11時於16強先鬥埃及隊，若晉級8強則料對韓國隊。男團分組賽較意外的是世界第7的中華台北隊，在主將林昀儒被列為密切接觸者，加上有當地「乒乓教父」之稱的老將莊智淵腿傷同告缺陣下，3戰全敗出局。至於未有帶同老將波爾和奧查洛夫出征的德國隊，僅以小組次名過關。

港女團全勝出線 吳詠琳首登場

另外，前日已提前晉級的上屆銅牌得主香港女隊，昨在女團分組賽最後一場收起杜凱琹及朱成竹。今屆首度落場的吳詠琳，與蘇慧音及李皓晴均直落3局贏波，助港隊場數3：0橫掃南非隊，與中國隊、日本隊及德國隊同樣分組賽全勝，首名晉級後今午3時於16強將對羅馬尼亞隊，8強則會鬥波多黎各隊與德國隊的勝方。港隊去年曾於東京奧運女團銅牌戰擊敗德國隊。