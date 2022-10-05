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2022年10月5日星期三
米蘭兩舊將駕車 歐聯倒戈爭首勝 奧巴美揚掛帥鬥母會 施華盼效伊巴謙踢至40歲
35歲希古恩季後掛靴 淚別17年生涯
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郭嘉諾掌深冀增競爭力 首督師操練 體能心理兼備回復球員信心
6將抵港備戰 桌球大師賽首3日設簽名會
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【明報專訊】（請看附圖）
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