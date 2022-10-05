米蘭兩舊將駕車 歐聯倒戈爭首勝 奧巴美揚掛帥鬥母會 施華盼效伊巴謙踢至40歲

車路士於歐聯E組以1和1負敬陪末席仍未開齋，上月初上任的領隊樸達，在日前英超作客以2：1驚險絕殺水晶宮，於執教藍戰士第2場領軍取得首勝，今仗面對上季意甲盟主AC米蘭，將成這名47歲英籍教頭的「考牌戰」。

新帥樸達迎「考牌戰」

奧巴美揚上仗對水晶宮攻入加盟車路士的首個入球，賽前焦點亦落在這名33歲加蓬國腳將倒戈母會。他與兩個哥哥均出身AC米蘭青年軍，他日前受訪時談及，當年有幸見證巴西隊傳奇「大哨」朗拿度在一隊展示的實力，「當時朗拿度是有點胖，但他在操練和比賽中，仍然表現出前鋒所需的強大個性和堅韌精神特質，對我成長過程有很大影響力」。在AC米蘭時被外借多年的奧巴美揚又稱，當年他仍年輕，因此從未想過能在球隊取得正選。

此外，上仗助攻奧巴美揚建功的堤亞高施華，將在2012年離隊後重遇「紅黑軍團」，這名38歲中堅透露，至今仍有跟對方日前41歲生日的老將伊巴謙莫域保持聯絡，笑言想學對方踢到40歲，「我不知道屆時能否保持水準繼續參加歐聯，這取決世界盃後及球會續約情况，但我的目標是踢到40歲」。

湯姆利返史丹福橋冀證身價

另邊廂，AC米蘭同樣有基奧特及湯姆利倒戈，其中36歲的基奧特剛當選球隊9月最佳球員，據報有望獲續約一年；至於湯姆利上季離隊後，將首次重返史丹福橋對母會，這名24歲中堅縱上月有入選英格蘭隊最新大軍，但未獲領隊修夫基安排上陣而被外界替不值，今仗將迎機會以證實力，「現在我有更多上陣、更有信心，訓練時能夠與伊巴謙莫域等球星較量，令我成長為更強的後衛，我很期待今場比賽」。

曼城迎哥本哈根料缺基爾獲加

G組方面，曼城在曼市打吡大勝後，將續坐陣阿堤哈德球場，迎戰丹麥球隊哥本哈根。上仗傷出的基爾獲加料缺陣，由祖奧簡斯路重回右閘，由新兵沙治奧高美斯任左閘，前場續由大勇射手艾寧夏蘭特掛帥。