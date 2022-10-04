坦夏格用人捱批 收起C朗稱尊重 正選棄卡斯米路 稱球隊為重拒改動

曼聯前晚半場已落後曼城4球，C朗在曼聯失球時，曾被拍到在後備席抱頭掩面，至球賽後段木無表情。不少曼聯球迷均抨擊領隊坦夏格未有起用這名葡萄牙球星，爭取入球反撲，而坦夏格的回應無疑火上加油，「這樣做是出於對C朗生涯的尊重，另一點我不想去刻意指明，就是安東尼馬迪爾更需要上陣時間重拾狀態」。曼聯名宿堅尼狠批，這是馬迪爾末段梅開二度才出現的馬後炮說話，「如果C朗每周只在歐霸踢正選，聯賽長坐後備，場面會變得愈來愈難看。我想不到羞辱以外的詞語解釋曼聯的做法」。

奧雲信夏蘭特破舒利亞入球紀錄

坦夏格沒起用卡斯米路，增加中場掃蕩能力亦受里奧費迪南等名宿質疑，坦帥為此表示自己無意改動之前的連勝方程式：「在我們簽他那天，球隊就開始轉勢贏波了。我當然要以球隊為重，麥湯米尼近仗踢得好，但我相信卡斯米路對球隊長短期發展仍很重要。」曼聯是役亦有中堅華拉尼傷出，但據報其足踝問題無大礙，料域陀連迪路夫只需頂替數仗。而在曼市打吡連中三元的曼城射手艾寧夏蘭特，僅用8場便三度大演帽子戲法，寫下英超新紀錄，以48場保持舊紀錄的英格蘭名將奧雲相信，夏蘭特只需數年便可打破舒利亞的英超個人入球紀錄。

列斯聯悶和維拉 狼隊炒主帥

另外，列斯聯昨在翼鋒史尼斯泰拉48分鐘兩黃一紅下，靠門將梅斯尼亞多次撲救，及門框擋出菲臘比古天奴的窩利抽射，主場0：0悶和阿士東維拉，與對方續排聯賽榜下半版。李斯特城今晨與諾定咸森林演榜尾大戰，在此仗前排尾三的狼隊，昨因開季8戰僅入3球而決定解僱主帥般奴拿治。報道指他早於上季尾7場不勝走勢時，已與多名球隊主力交惡。球會有傳屬意繼續由葡萄牙籍教練領軍，士砵亭的魯賓艾摩廉是首選。