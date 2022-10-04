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2022年10月4日星期二
國米迎巴塞勢缺兩射手 細恩帥位響警號 迪斯高領銜爭勝救駕
紅軍迎格流 舒利亞稱阿諾特淪代罪羔羊
傑志增兵添兩將 簽吉爾吉斯國腳 郭嘉諾接任深水埗主教練
港乒女團三連勝闖世界賽16強
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佐高域特拉維夫摘溫網後首冠 今季首人包攬3場地賽事錦標
體壇快訊：戴爾英國賽破年半錦標荒
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坦夏格用人捱批 收起C朗稱尊重 正選棄卡斯米路 稱球隊為重拒改動
賓施馬宴客 皇馬連勝斷纜巴塞登頂
祖雲派3蛋止頹 艾歷尼：逐步重建信心
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【明報專訊】（請看附圖）
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