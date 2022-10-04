紅軍迎格流 舒利亞稱阿諾特淪代罪羔羊

籲沙拿雲迪積克挺身而出

利物浦上周六在英超在主場打和白禮頓3：3後排第9，已被一哥阿仙奴拋離11分；在歐聯亦以兩戰得3分名列第3，與次席阿積士同分，一起落後榜首拿玻里3分，故為出線16強，碰格拉斯哥流浪誓全取3分。舒利亞認為將「紅軍」成績低落，歸咎於阿歷山大阿諾特並不公平，「沙拿、雲迪積克、佐敦軒達臣、祖爾麥迪比及堤亞高美簡達拿等也不見得特別好。他們此刻應要展示責任心」。

雲迪積克亦承認道：「我們4個月前仍在爭奪英超冠軍，現在確並非處於最佳狀態，但我們將會好轉過來。」紅軍此役至少有5將因傷避戰，惟「格流」的傷停球員更多達7名。同日拿玻里作客阿積士恐有箭頭域陀奧森漢缺陣，或改由基奧雲尼施蒙尼掛帥。

熱刺誓破法止頹 恐缺古路施夫斯基

D組次席球隊熱刺需擺脫日前在英超北倫敦打吡戰負阿仙奴的頹勢，爭取打敗同得3分的第3名球隊法蘭克福凱旋。熱刺此役續有翼鋒古路施夫斯基因傷未必上陣，「法福」則有進攻中場馬里奧葛斯，昨缺席操練恐難披甲。