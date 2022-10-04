國米迎巴塞勢缺兩射手 細恩帥位響警號 迪斯高領銜爭勝救駕

國際米蘭及巴塞隆拿在歐聯C組同是兩戰1勝1負得3分，分別暫列第3和次席，一起落後榜首球隊拜仁慕尼黑3分，爭取出線16強，兩軍此仗誓全取3分，惟國米近况與巴塞相比是天淵之別。國米在C組首戰主場吞拜仁兩蛋，近6場意甲則取得2勝4負，而最近3次落敗是依次不敵宿敵AC米蘭、烏甸尼斯和羅馬，排名亦已降至第9，落後一哥拿玻里8分，令施蒙尼恩沙基坦言深受壓力。

細恩稱拒放棄 兩名宿傳成繼任人選

46歲的「細恩」說：「教練是永遠有風險的。是的，我當然感到憂慮。當球隊受挫烏甸尼斯後，那份感覺更深。我們須聚焦一些細節，不能再出現一些致命的冒失犯錯。我不會放棄，全隊要做得更多，這須由本人做起。」有關細恩的去留是眾說紛紜，有指國米會方不會手起刀落，也有傳言球會名宿史坦高域或保羅蘇沙會走馬上任，其餘候選人還有西班牙籍名帥賓尼迪斯及荷蘭籍的法蘭迪保亞等。

馬天尼斯大腿受傷 巴塞續缺5將

國米明晨之戰既續缺盧卡古，屋漏偏逢連夜雨的是，克羅地亞隊中場波索域因在歐洲國家聯賽掛彩無法披甲，而若大腿受傷的另一鋒將拿達路馬天尼斯最終缺陣，迪斯高便勢需改與翼鋒祖亞昆哥利亞掛帥攻堅。西甲六連勝的巴塞則已篤定有中場法蘭基迪莊、後衛祖利斯古迪及前鋒迪比等5將，不能隨隊出征意大利，據報新兵拉芬夏比洛尼會復任正選，伙拍另一翼鋒奧士文尼迪比利，以及大勇的箭頭羅拔利雲度夫斯基強攻。

拜仁同日迎戰兩戰得0分的柏辛域陀尼亞亦遇上球員傷病問題。這支德甲「三哥」除有後衛盧卡斯靴南迪斯、保拿沙亞及翼鋒京士利高文等傷兵外，中場湯馬士梅拿和甘美治亦因感染新冠病毒正在隔離。