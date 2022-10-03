東方奪貫4強拔頭籌 壓哨起手膺功臣 楊睿騏珍惜上陣時間

滿貫首段有方誠義、何倚富和歐陽維江在初段聯手打出8：0攻勢，以及美籍中鋒荷利菲特多次強攻禁區得手，單節獨得7分，曾將領先優勢擴至24：15。不過，東方在次節有梁嘉顯和李琪兩名射手輪流發威貢獻13分，吳松峻亦賣力防守，助「藍軍」追至31：37完半場。

兩3分球掀反勝序幕

楊睿騏信球隊體系冀保持打法

東方在下半場有李琪在外線「着火」轟入10分，滿貫則靠荷利菲特在籃下取分，不過這名中鋒因個犯纏身，被迫暫時退下火線，給予東方喘息機會。兩隊在決勝節為球迷合演精彩好戲，楊睿騏在最後35秒於三分線外連入兩球，最後4.4秒助東方首次取得領先。滿貫隨即要求暫停，蔡再懃在最後1.8秒切入得分，「綠軍」球迷以為勝券在握時，楊睿騏在最後1.2秒從右側接球，隨即轉身起手並壓哨得分，助東方絕地反勝，以1分氣走滿貫。

作為球隊贏波功臣，楊睿騏賽後笑言心情興奮，但他坦言「1秒真的不能想太多」。他指聯賽因疫情停擺，自己更珍惜上場時光，「香港籃球停了兩年，比其他地方更久，我們有幾多機會都要好好把握住。我們這兩年真的用了很長時間練球，想打好一點，讓大家繼續支持我們」。在這場交出17分7助攻的他續稱，對球隊充滿信心，「我們好相信這個體系，要保持這種打法，逐步逐步來。這一場比賽有好多值得學習的地方，真的跟足教練要求，做好細節」。

楊睿騏壓哨入球後，與東方隊友興奮相擁，並做出「not in my house」的手勢，令人想起東方在2018年總決賽，同樣是由楊睿騏領軍反勝南華，拿下隊史首座甲一冠軍獎盃。被問到這次絕殺滿貫，與當年心情有何分別時，他直言：「沒想太多，我們目標一樣，贏就好。」

南華大勝永倫 3將得分上雙

尾場方面，南華在另一場4強有朱亮「雙雙」24分13籃板，加上梁兆華和曾湛元得分上雙，終以92：64大勝有賀斯福在跳球時傷出的永倫。南華主帥譚偉洋表示，即使永倫主將泰那得27分，但能將其他球員限制在單位數也達賽前預期。