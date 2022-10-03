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2022年10月3日星期一
曼城6：3大勝曼聯 夏蘭特創先河 連續3仗英超主場戴帽
紅軍失分阿諾特捱批 高普認防守欠佳歸咎全隊欠信心
佩雷斯新加坡封王 韋斯塔本第7 日本站再爭衛冕
港會加時挫晉峰闖足總盃8強
巴塞西甲凱旋續不敗 羅拔仔連續6仗建功平雲佬紀錄
殘疾人草地滾球亞洲賽煞科 港隊3金6銀2銅謝幕
體壇快訊：林穎璋屈旨盈香港半馬賽奪冠
電視精選
東方奪貫4強拔頭籌 壓哨起手膺功臣 楊睿騏珍惜上陣時間
何思朗挑戰盃決一劍挫羅浩天封王
港乒女團世界賽破法兩連勝
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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