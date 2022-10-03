巴塞西甲凱旋續不敗 羅拔仔連續6仗建功平雲佬紀錄

羅馬反勝國米 近7季交手首捷

梅拿甘美治染疫 無緣歐聯分組賽

羅拔利雲度夫斯基於20分鐘在禁區左路巧妙擺脫敵衛後射入死角，令馬略卡輸掉今季第3場西甲。「羅拔仔」今季7次上陣入9球，並成為2006/07年球季的皇家馬德里名宿「雲佬」雲尼斯達萊後，首個連續6仗建功的西甲球員。此外，巴塞昨仗有傷癒的後衛沙治羅拔圖後備復出。馬德里體育會藉中場馬高斯洛蘭迪及前鋒艾華路莫拉達，先後在29和57分鐘建功，作客以2：0勝西維爾，避過連同歐聯三連敗，而7戰續得5分的主隊則跌落下游。

意甲羅馬有倒戈的教練摩連奴停賽，並在30分鐘先失，但保羅戴巴拿及基斯史摩寧分別於39和75分鐘腳踢頭頂得手，以2：1反勝國際米蘭，7季以來首次交手勝出。法甲巴黎聖日耳門則憑美斯射入職業賽生涯第60個罰球，以及後備上陣的基利安麥巴比「士哥」，主場以2：1挫尼斯，續多次席馬賽兩分。另外，上周五協助拜仁慕尼黑在德甲大勝利華古遜的中場湯馬士梅拿和甘美治，昨感染新冠病毒需隔離5天，無緣周中歐聯「死亡C組」主場迎戰柏辛域陀尼亞。