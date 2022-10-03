佩雷斯新加坡封王 韋斯塔本第7 日本站再爭衛冕

雨戰押後開賽 艾朗素350戰破雷干倫紀錄

新加坡站正賽因賽前大雨，延誤超過1小時開賽。排頭位起步的陸奇尼首個彎即被佩雷斯趕過，而排位賽因車隊失誤以第8起步的韋斯塔本，亦在首圈失利一度跌至12位。水戰亦考起多名車手，最終20人僅14人完賽。韋斯塔本及平治車手咸美頓均曾在7號彎滑出賽道，最終分別只得第7和第9名。阿爾派車隊名將艾朗素迎來F1生涯第350仗，打破「冰人」雷干倫的紀錄，但因戰車引擎故障未能完賽。

昨仗以第9衝線的咸美頓，早前佩戴鼻環違反飾物禁令，但賽會證實將不會因此作任何處罰，平治則因申報聲明中未提及咸美頓佩戴任何飾物，被罰2.5萬歐元（約19.2萬港元）。

歐陽若曦超級系列賽「梗頸四」

另外，香港車手歐陽若曦於新加坡格蘭披治大賽的TSS超級系列賽代表Craft Bamboo Racing車隊參賽，他在首回合GT賽選擇車胎出錯下得第2，而這名港將昨於次回合以「梗頸四」完成賽事，泰籍車手Kantasak Kusiri則奪冠軍。而世界電單車錦標賽（MotoGP）昨亦上演泰國站賽事。KTM葡籍車手米基爾奧利華拉在雨戰下力壓Ducati的積米拿奪冠，Yamaha的昆達拿路則僅以第17名衝線，賽後續排車手榜榜首，但僅以2分領先於泰國站摘季的Ducati意籍車手巴拿亞。