紅軍失分阿諾特捱批 高普認防守欠佳歸咎全隊欠信心

阿歷山大阿諾特早在歐洲國家聯賽，便被英格蘭隊主帥修夫基棄用，而利物浦迎戰白禮頓所失的3球，均在右後防出事，令「紅軍」球迷呼籲必須棄用他，高普說：「他是一個好守將，有時防守欠佳。他仍年輕，只有23歲。」高普又指出更嚴重問題是球隊的信心嚴重不足，而且未能做到過去兩至3年間，一直提倡的控制戰局。此外，車路士前晚作客以2：1反勝水晶宮，為「藍戰士」扳平及開齋的33歲阿仙奴前箭頭奧巴美揚，是相隔344日後再在英超賽事取得入球。水晶宮賽後7戰得6分排尾四。

韋斯咸兩將開齋屠狼

另外，韋斯咸昨藉新兵前鋒施卡馬卡及中場查洛保雲，先後於29和54分鐘開齋，主場以2：0輕取狼隊，賽後8戰得7分升上第15位，狼隊則以6分名列尾三，若明晨排尾二的「升班馬」諾定咸森林，在搶分戰作客挫包尾的李斯特城，狼隊更會跌落尾二，而其主帥般奴拿治昨已成為下個被炒大熱門。英超前冠軍李城今季成績大倒退，現7戰1和6負只得1分，羅渣士已不止一次透露帥位極危，故再有差池，此役可能會是其告別戰。