曼城6：3大勝曼聯 夏蘭特創先河 連續3仗英超主場戴帽

此役是雙方領隊曼城的哥迪奧拿和曼聯的坦夏格首次較量，二人於2013至15年於拜仁慕尼黑是同僚，當時坦夏格為這支德甲班霸二隊主帥。藍月中場洛迪卡斯簡迪及中堅史東斯因傷缺陣，魯賓戴亞斯先列後備，一對中堅起用尼敦阿基伙拍文路爾艾簡治。曼聯相隔近一個月重返英超賽場，沿用擊敗阿仙奴的正選11人，拉舒福特傷癒復出，基斯坦奴朗拿度（C朗）則職業生涯首次連續5場英超先列後備。

科頓同演帽子戲法奠勝

曼城開賽即主導搶攻在紅魔門前連番攻門，在8分鐘開紀錄，菲爾科頓入楔撞射破網，為藍月火速領先1：0。「紅魔」初段受壓僅藉快速反擊進攻。31分鐘，曼城中場奇雲迪布尼射門被門將迪基亞救出後，曼聯中堅華拉尼在這次攻勢受傷需離場治理，夏蘭特即在34分鐘的角球攻勢飛頂入網。3分鐘後，這名22歲挪威隊前鋒再接應迪布尼的妙傳在門前鏟射梅開二度。紅魔之後有華拉尼因傷由域陀連迪路夫入替。藍月亦有基爾獲加因傷換出。夏蘭特於完半場前傳中助攻予科頓射入，半場已領先4：0。曼聯繼作客賓福特後再次半場落後0：4，部分作客的紅魔球迷已離開球場，現場觀戰的曼聯前帥費格遜亦面露難色。

C朗坐冷板 馬迪爾後備上陣起孖

56分鐘，曼聯由安東尼馬菲奧斯的遠射追回一球，之後換入傷癒的安東尼馬迪爾及防中卡斯米路。夏蘭特於64分鐘接應傳中完成連中三元，成英超史上首個連續3場主場「戴帽」的球員，加上72分鐘再助攻予科頓上演帽子戲法，令藍月以6：1領前，馬迪爾其後在84分鐘和補時連入兩球，但無助有C朗全場坐冷板的紅魔以3：6敗陣，賽後7戰續得12分排第6，曼城則8戰得20分續不敗，少榜首阿仙奴1分。

夏蘭特季初曾表明今季最期待的對手是曼聯，昨首戰曼市打吡即連中三元及貢獻兩次助攻，首8場英超已攻入14球及3次助攻，效率驚人，迪布尼亦累計8次助攻領先英超助攻榜。