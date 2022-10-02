感激盧兆崎轉介試腳 大學球會並肩互勉

余在言與司職門將的盧兆崎，既是青年軍賽事老對手，亦是多年港青隊友。兩人於2020/21學年首度攜手為港大征戰，即為校首奪大專盃冠軍。他透露上季落戶流浪全因對方邀請，「當時心急找球會落班，本打算到另一支球隊試腳。不過某次校隊訓練跟兆崎聊天，他建議我去流浪試試，並通知教練安排我去操練」。Jesse笑說當時不諳本地球壇文化，「不知流浪重用年輕球員，以為跟操純粹『陪練』，本來只打算保持狀態，沒料到能夠簽約」。他亦替盧兆崎新學年成功從高級文憑升讀港大學士課程而高興，今季可續於港超及大專賽場並肩。

齊獲足總獎學金資助

香港足球總會去年4月獲政府資助，推出「職業足球員獎學金計劃」，為現役及退役球員提供獎學金，減輕學費負擔，每年最多獲4.21萬元，最多資助4年。余在言及盧兆崎分別為計劃第1及2屆受資助球員。