港足新貴余在言 學業足球兩兼顧 安帥理念啟蒙 新季爭入球換信任

文：林欣澤、圖：曾憲宗

余在言自小已代表港足各梯隊，征戰過U19及U23亞盃外，今年更上一層樓躍升為大港腳，分別於亞盃外及東亞盃各後備上陣1次。他上月底亦入選港足主場兩戰緬甸隊的決選名單，惟因染病無緣披甲。

球員生涯迎來「小高峰」，惟Jesse憶述3年前在車路士足球學校（香港）完成青年軍階段時，並無意投身職業足球，反而希望出走探索世界，因此選擇赴加拿大升讀英屬哥倫比亞大學，雖加入該校校隊，亦非踢波為主，「聽見朋友四處遊歷，也很嚮往西方校園生活，想多點享受和玩樂」。旅加一年，即使也曾只顧玩樂缺席校隊訓練，埋藏內心的足球夢卻逐漸被喚醒，反思「過嚟到底為咩？」，與家人商討後決定返港。

讚均宜嘉緯港足傳奇 盼藉同隊偷師

Jesse於2020年回流加盟愉園，與黎培基、林樂賢等青年軍隊友再度並肩，首嘗港超職業聯賽；翌年「快活谷」散班自降後轉投標準流浪，於各賽事上陣9次後遇上球季因第五波疫情腰斬。休季期間Jesse獲數支港超隊青睞，最終選擇留效，隊中兩名「大哥」林嘉緯及盧均宜是留隊主因，「他們都是香港足球的傳奇，很想從二人身上偷師」。他亦感謝流浪總監李輝立當初願意「押下賭注（take a bet）」，給他機會證明能在港超立足。

儘管最擅長踢進攻中場，Jesse在3次港足決選大軍中，均被主帥安達臣列作「前鋒」，兩次上陣分別出任輔鋒及右翼鋒。他直言看見名單上所屬位置時亦嚇一跳。得知安帥主張進攻足球，Jesse因而調整目標，盼今季「自私」一點，「現在明白現代足球更講求進攻，踢法要更進取，即使不能入球，也要懂得創造機會。以前只會以保持控球權為目標，即使表現很好，也不是足球最需要元素」。訪問翌日，他在菁英盃B組對香港U23一戰，長傳助攻予外援大衛巴拉建功，在新季有好開始。

嘆加港學生運動員待遇有異

除了球員身分，Jesse返港後繼續學業，於港大修讀文理學士。在流浪每周訓練6課，同時兼顧校內學業和校隊訓練，他坦言當中遇過不少掣肘，承認在港做學生運動員，跟在加拿大時的待遇差距甚遠，「在加拿大，校方會支援運動員選課，教授會體諒學生狀况；在香港，心儀科目撞訓練時間就未能揀選，試過有輔導課撞着比賽，即使提供了資料證明，教授也顯得不太願意協助。我在加拿大是學生運動員，在香港則是『學生加運動員』」。

Jesse與英超諾定咸森林中場連格的英文名相同、司職位置相若，球衣號碼亦是對方過去踢曼聯時的14號。他透露不時被別人以該球星全名戲稱，對此無奈道：「都明白的，名一樣，號碼又一樣。」但他強調號碼相同純屬巧合，更笑稱對方「只懂跳舞」。