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2022年10月2日星期日
曼市雙雄佳態迎打吡 魔兵嚴防夏蘭特 偕馬天尼斯演高矮對決 「入球機器」勢遇阻力
熱刺防線頻出錯 負廠被破不敗身
加歷查倒戈絕殺 樸達摘駕車響頭炮
13車手月底征賽車運動會 李英健盼登頒獎台
美國女籃世盃挫中國締四連霸
建龍飛馬B三籃總決16強止步
陸奇尼F1新加坡站排頭位
體壇快訊：程靄棋李欣彤破世青紀錄奪金
SUN周日體育直播賽事
港足新貴余在言 學業足球兩兼顧 安帥理念啟蒙 新季爭入球換信任
感激盧兆崎轉介試腳 大學球會並肩互勉
SUN周日體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼市雙雄佳態迎打吡 魔兵嚴防夏蘭特 偕馬天尼斯演高矮對決 「入球機器」勢遇阻力
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