體壇快訊：程靄棋李欣彤破世青紀錄奪金

港隊世界賽男團險勝伊朗

港隊男團昨於世界乒乓球團體錦標賽憑黃鎮廷兩戰全勝，加上吳柏男守尾門，以場數3：2險勝伊朗隊，於C組兩連勝，明日惡鬥同組最強的日本隊。昨輪空的香港女隊，今早將於分組賽次仗鬥法國隊。

黃澤林越南賽4強止步

香港網壇新星黃澤林昨於男子職業巡迴賽越南站，於4強與中華台北隊球手許育修激戰逾3小時，他先贏6：4，隨後輸兩盤6：7及3：6，無緣決賽。不過，黃澤林仍寫下個人於2.5萬美元（約19.6萬港元）職業賽的最佳成績。

港足總盃今午開鑼

香港足總盃今午開鑼，首圈揭幕戰由晉峰對港會，於下午3時在旺角大球場舉行，今屆9場賽事由無綫電視免費直播。另外，和富大埔昨在菁英盃A組，憑外援保連奴尾段連中三元，以5：1大勝深水埗，取今季首勝。深水埗主帥潘文迪賽後宣布請辭。

柏林聯負法福錄今季首敗

柏林聯作客0：2不敵法蘭克福，德甲不敗身被破，但在多蒙特遭科隆反勝下續保榜首。拜仁慕尼黑則有沙迪奧文尼打破5場入球荒，主場4：0大勝利華古遜。另外，拿玻里3：1挫拖連奴續保意甲榜首，但鋒將拉斯柏度尼及保列坦奴均傷出。