曼市雙雄佳態迎打吡 魔兵嚴防夏蘭特 偕馬天尼斯演高矮對決 「入球機器」勢遇阻力

曼城vs.曼聯 now611/621台 晚上21：00直播

上季效力多蒙特的夏蘭特，歐聯分組賽兩鬥阿積士時與馬天尼斯曾交手，最終主場一仗因傷缺陣，作客荷蘭則未有入球，而多蒙特以4球敗走。有曼聯球迷剪輯當日精華來力證身高1.75米的馬天尼斯，無論空中爭奪還是鬥跑，都能頂住1.94米的夏蘭特。

坦帥囑「全隊皆對手」

誠然，曼城與多蒙特班底有別，夏蘭特的工作更專注於爭取入球，令他有更多時間靠近球門。曼聯名宿史譚認為「紅魔」還是應盡量避免造成一對一局面，建議用「車輪戰」輪流盯防夏蘭特：「有些球隊會將中場線後撤，讓他控球，但是我覺得每次都要有人與他肉搏，然後其他人包抄。」惟曼聯主帥坦夏格暗示今場最困難的，是曼城後備兵源充沛，需提防應變戰術：「對手不只是夏蘭特，而是曼城全隊，也只不限於場上的11人。」

夏蘭特父：藍月非終點

夏蘭特今季7場英超攻入11球，但國際賽期未能助挪威隊取勝，焦點落在與他同行的曼城隊醫身上。曼城領隊哥迪奧拿透露是夏蘭特希望可擺脫傷患，長期正選比賽，預先提出要求，又表示：「這做法相當普遍，世界盃等大賽，隊醫都會與跟隨球員去國家隊。」另一方面，夏蘭特父親揚言雖然兒子今夏如願加盟曼城，但目標並非長留球隊：「我覺得他想在所有聯賽證明自己能力，最多只會在曼城待3、4季。」

史東斯受傷避戰 獲加復操候命

今回曼市打吡變數還是相當大，特別是曼聯因英女王駕崩有兩仗延期，連同國際賽期已接近1個月未有本土比賽。前線的拉舒福特和查頓辛祖早前意外落選英格蘭隊，今仗可養精蓄銳，更要以表現力爭世界盃大軍席位。曼城則有史東斯受傷，預計避戰兩星期，但另一後衛基爾獲加已傷癒復操。