港隊男女團齊響頭炮 杜凱琹李皓晴領銜 世界賽輕取意大利

內地自疫情爆發後先後取消及延期多項在當地舉行的國際體育大賽，其中原定4月舉行的世乒團體賽延至昨日正式在成都揭開戰幔，但賽事不設公開售票。

北京冬奧後首大賽 不設公眾售票

揭幕戰由世界排名第3的港隊在女團面對意大利隊，賽事為5場3勝制，打頭陣的香港「一姐」杜凱琹先以直落三局11：5、12：10、11：5輕取韋華蓮妮（Debora Vivarelli）拔頭籌。次仗港隊派出朱成竹應戰世界排名較自己高23位的比高蓮（Giorgia Piccolin），首局先贏11：8後，雖被對手以7：11追平，但及後連贏兩局11：5、11：1，局數贏3：1為港隊再下一城。第3仗港隊由大師姐李皓晴出戰，再直落三局11：6、11：7、12：10取勝，助港隊終以場數3：0大勝意軍旗開得勝，明早轉戰法國隊。

至於上屆亞軍日本隊則在伊藤美誠領銜伙拍小將木原美悠及長崎美柚下，昨在首戰直落3場輕取斯洛伐克隊。衛冕的中國隊則在今晚首戰鬥加拿大隊。

男團方面，港隊昨首仗面對匈牙利隊，打頭陣的林兆恒面對世界排名僅159位的阿當蘇迪（Adam Szudi），先輸兩局7：11、5：11後，雖在第3局漸入佳境贏11：4，惟第4局力戰下輸8：11，局數輸1：3。第2場世界排名第27位的香港「一哥」黃鎮廷出戰，以直落三局16：14、12：10、11：6擊敗盧卡托斯湯馬士（Lakatos Tamas）扳平場數。及後港隊靠吳柏男以局數3：1反勝蘭度（Ecseki Nandor），場數反超2：1。第4戰黃鎮廷再登場面對阿當蘇迪，雙方激戰下阿廷於第4局曾有3個賽點未能把握，被追至局數2：2，終在決勝局險勝12：10拿下勝利，場數贏3：1，今午次仗將鬥伊朗隊。