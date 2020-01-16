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2022年10月1日星期六
阿仙奴打吡硬撼熱刺 森巴射手正面對決 世盃前誓分高下
祖達國際賽後缺操 利物浦迎禮添傷兵
NBA季前賽日本燃戰火 居里登場湯臣避戰 勇士先挫巫師
巴塞作客馬略卡爭榜首 古迪復操趕月中國家打吡復出
摩帥停賽無緣倒戈國米 盼領羅馬複製三冠王壯舉
體壇快訊：中國女籃闖世盃決賽
SAT周六體育直播賽程
港隊男女團齊響頭炮 杜凱琹李皓晴領銜 世界賽輕取意大利
港隊復操備戰七欖 將帥珍惜與列強交鋒
傅家俊期待紅館戰大師賽 冀球迷享受
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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阿仙奴打吡硬撼熱刺 森巴射手正面對決 世盃前誓分高下
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