NBA季前賽日本燃戰火 居里登場湯臣避戰 勇士先挫巫師

八村壘主場砍13分無功而還

兩軍明午再交手

上屆NBA總冠軍勇士今夏陣容變動不大，昨在季前首場熱身賽於日本埼玉超級競技場面對巫師，除射手基利湯臣，其餘主將則悉數上陣，「咖喱仔」史堤芬居里寓賽於操只上陣13分鐘，手感冰冷下僅7投1中射入一記三分球，以及射入3球罰球，僅攻入6分。

不過，一眾小將把握機會，其中2020年選秀榜眼的21歲中鋒占士韋士文後備上陣約24分鐘11投8中，攻入全場最高20分兼取9個籃板的「準雙雙」，終率軍以96：87擊敗有八村壘攻入全隊最高13分的巫師，在NBA日本賽頭場旗開得勝。雙方將在明午1時於同一場地再戰。

擔任賽事官方司儀的香港籃球評述員丘雨勤接受本報訪問時直言，於東京一帶略欠比賽氣氛，宣傳甚至不如同期舉行的世界乒乓球團體賽，「或與東京籃球文化不及日本其他縣市有關，但到了主辦場地後，周圍都是穿起波衫的球迷，氣氛不錯，售賣周邊商品的攤位亦大排長龍，場內更是座無虛席」。阿勤其後亦巧遇一名來自廣州的吳姓留學生，對方透露是「咖喱仔」居里的球迷，認為愛隊赴日出戰機會難得，但坦言在東京就學的他在當地同樣感受不到比賽氣氛。