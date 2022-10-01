阿仙奴打吡硬撼熱刺 森巴射手正面對決 世盃前誓分高下

阿仙奴vs.熱刺 now611/621台 晚上19：30直播 地點：酋長球場（倫敦市）

阿仙奴以7戰6勝1負得18分於英超居首，暫以1分領前同是5勝2和不敗的次席曼城及熱刺，由於「藍月」明晚才與曼聯踢曼市打吡戰，故此阿仙奴今晚和波便可續領群雄，惟料他們此役不甘於取1分，事關上季尾，「兵工廠」因作客以0：3慘負熱刺，終導致未能躋身前四，並被對方奪去今季的歐聯參賽權，而且其過去6季聯賽排名亦不及對方。惟熱刺上次聯賽北倫敦打吡戰作客凱旋已是2010年。

主耶穌暗示不認同哥帥理念

阿仙奴和熱刺勢已摩拳擦掌，爭勝關鍵人物很可能是兩獲得重生的巴西隊前鋒、同樣年屆25歲的加比爾捷西斯及李察利臣。「主耶穌」暗示由於不認同曼城主帥哥迪奧拿對足球的理解及要求，所以決定今夏轉會阿仙奴找尋新挑戰，並說：「阿仙奴的比賽風格、踢法和隊友均截然不同。我在場內自由得多，而且帶着笑臉比賽。我的職業賽生涯曾踢過一些打吡戰，這次對陣熱刺是首次，我希望能勝出。」他今季在英超上陣7次獨取4球兼有3次助攻。

事實上，捷西斯與阿仙奴隊友同胞前鋒加比爾馬天尼利及守將加比爾馬加希斯，最近一期國際賽未被召入「森巴兵」踢友賽，令他們都能蓄銳備戰熱刺，但同時間，李察利臣連續在兩場國際賽三度建功，或已在前線人才不少的國家隊脫穎而出，對捷西斯入選世界盃大軍不無壓力。李察利臣今夏由愛華頓過檔熱刺後，雖仍未在英超開齋，但曾兩度助攻，也在歐聯首戰主場挫馬賽2：0中包辦兩個入球。料領隊干地將以他取代在國際賽觸傷腿筋的瑞典國腳古路施夫斯基，伙拍復勇的孫興慜及哈利卡尼攻堅。

干地批賽事頻密致傷兵潮

與此同時，干地指出因世盃而導致賽事頻密，已令麾下傷病問題日益嚴重，而今晚未必能披甲的尚有門將洛里斯，並有後衛賓戴維斯及翼鋒盧卡斯莫拉肯定避戰。干地說：「球員在國際賽檔期前已踢了不少比賽，而且需為出席世盃而努力。現在距世盃大約只餘1個半月，球員將在43天內比賽13場是瘋狂的。」據報阿仙奴料有中場馬田奧迪加特、辛真高和湯馬士柏迪等或可候命。